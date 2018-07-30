В ВКО утонули имам и его двое сыновей

Поиски ведутся как на реке, так и вдоль береговой линии.

В Курчумском районе спасатели ведут поиски утонувшего имама, который пытался спасти своего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Трагедия произошла в воскресенье в селе Боран на реке Черный Иртыш. 8-летний ребенок, сын местного имама, купался в необорудованном месте. Из-за бурного течения ребенок потерял контроль и начал тонуть. На помощь в воду бросился отец сына, 36-ти летний мужчина. Вместе с ним спасать брата прыгнул еще 19-ти летний парень.

По словам очевидцев, все произошло быстро. Ни мужчина, ни молодой парень не смогли справиться с бурной рекой. Вода унесла мужчину и его двух сыновей. О трагедии в одночасье узнал весь поселок. Сообщение поступило спасателям.

«В настоящее время из-за половодья река мутная, течение сильное. В некоторых местах встречаются водовороты. Есть глубинные впадины. Спасатели ВРАОСО ведут поиск на моторной лодке. Не везде получается произвести погружение», - рассказывает начальник 9 подразделения ВРАОСО Талгат Нуржанов.

На поиски утонувшего имама и его 2 сыновей подключились местные жители. Поиски ведутся как на реке, так и вдоль береговой линии. Задействовано 80 человек местного населения и 11 лодок.

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