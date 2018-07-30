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Доллар продолжил рост на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 346,98 тенге за доллар.

Фото : Alau.kz30 июля 2018, 11:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 346,98 тенге за доллар (+0,83 тенге), объем торгов – 72,35 млн тенге (+19 050 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5130 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7150 тенге за юань, объем торгов – 150 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара – 347,1-347,9 тенге, евро - 404,7-406,7 тенге, рос.рубля - 5,51-5,56 тенге.

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.


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