Доллар продолжил рост на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 346,98 тенге за доллар.
Фото : Alau.kz30 июля 2018, 11:28
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 346,98 тенге за доллар (+0,83 тенге), объем торгов – 72,35 млн тенге (+19 050 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5130 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7150 тенге за юань, объем торгов – 150 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара – 347,1-347,9 тенге, евро - 404,7-406,7 тенге, рос.рубля - 5,51-5,56 тенге.
В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
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