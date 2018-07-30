На Карачаганак доставлен уникальный трехфазный сепаратор, впервые изготовленный в Казахстане

Данная инициатива является одним из примеров успешного сотрудничества с казахстанскими производителями.

"Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО) сегодня получила первый из двух трехфазных сверхтяжелых толстостенных сепараторов, изготовленных в Казахстане по заказу компании. Данный сепаратор был доставлен из г. Атырау на один из ключевых производственных объектов месторождения - Карачаганакский перерабатывающий комплекс (КПК) - для модернизации системы подготовки нефти.

КПО разместила заказы на изготовление трехфазных сепараторов на отечественных предприятиях - ТОО "Белкамит" и ТОО "Атыраунефтемаш" - по результатам межрегионального визита делегации компании в Атыраускую область состоявшегося в апреле 2016 года.

Как отметил менеджер по развитию местного содержания КПО Бакытжан Досказиев, данная инициатива является одним из примеров успешного сотрудничества с казахстанскими производителями, наглядно демонстрирующим усилия компании, направленные на развитие местного содержания в Карачаганакском проекте в соответствии с государственными планами индустриализации 4.0.

"Сегодня мы видим реальный результат работы отечественных машиностроителей, которым компания КПО доверила изготовление столь технологически сложного оборудования. Данные сепараторы из плакированного коррозионностойкого металла толщиной в 71 миллиметр были впервые изготовлены в Казахстане. Они будут введены в эксплуатацию в самое ближайшее время, при этом мы готовы продолжить работать над загрузкой отечественных товаропроизводителей нашими заказами", - Бакытжан Досказиев.

По словам Валерия Мясникова, заместителя генерального директора по производству ТОО "АтырауНефтеМаш", для выполнения данного заказа была проведена технологическая модернизация производственных процессов предприятия, что в результате позволило увеличить объем выпуска производимого нефтегазового оборудования. В частности была внедрена новая процедура проведения сварочных работ толстостенного металла с плакированным слоем и специальная плазморезочная технология. Кроме этого, было установлено оборудование для ультразвукового дифракционно-временного метода неразрушающего контроля, а также новая печь термообработки большего размера.

Как отметил Бакытжан Досказиев, приоритетным направлением в деятельности КПО является оказание максимально возможного содействия в передаче передовых технологий отечественным предприятиям. Компания регулярно реализует целый ряд проектов, нацеленных на поддержку местных товаропроизводителей. Например, КПО оказывается содействие в проведении сертификации трех отечественных машиностроительных заводов по международным стандартам ASME.

"В результате предпринимаемых КПО усилий повышается конкурентоспособность отечественных промышленных предприятий. В целом, с момента подписания Окончательного соглашения о разделе продукции в 1997 году, доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг КПО превысила $6,7 млрд.", - добавил он.

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