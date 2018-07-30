Жуткие подробности о жизни девушек, убивших отца-насильника, рассказала их подруга

Также она рассказала, где все это время была мать девушек и почему она не забрала их из дома.

Подруга трех дочерей отца-изверга, который держал их дома в заточении, бил и насиловал, рассказала РЕН ТВ, что около двух лет назад он вынудил их мать уйти из дома.

Каждый день мужчина, который принимал психотропные таблетки пачками и имел множество отклонений (запрещал произносить слово "обувь", требовал ставить иконы к его приходу, избивал их – в том числе пистолетами, вывозил в лес, чтобы "убить", и избивал, насиловал и принуждал к действиям сексуального характера), заставлял девочек и их мать собирать вещи и одеваться, чтобы выгнать их из дома. Но все заканчивалось избиением. Пока однажды он не заявил матери девочек, что она сейчас либо уйдет, либо он ее убьет.

По ее словам, изверг бил и дочерей, и их мать.

"Она убежала, — рассказала подруга девочек. — У нее не было возможности забрать дочек, потому что это было страшно, правда. Мама тоже боялась очень. Он угрожал постоянно, что он убьет всех, что изнасилует кого-то, бил их — ножами, стволами. Она тоже боялась его. Она бегала долго по подругам, не могла на месте остаться. Потому что какое-то время он действительно ее искал. И не давал вообще связываться с девочками абсолютно. То есть он и девочкам угрожал: "Если я узнаю, что вы будете общаться с мамой, я вас убью, изнасилую".

Подруга рассказала также, что мать вернулась после убийства отца.

"Она знает. Она же была там. В смысле, когда все произошло, она приехала к девочкам, ее пустили на место преступления, они вместе уехали в отделение. Она все время была с ними", — рассказала подруга.

Напомним, 57-летний Михаил Х. был убит 27 июля. По данным РЕН ТВ, под действием наркотических веществ он бросился с ножом в квартире на трех своих дочерей – девушек 17-ти, 18-ти и 19-ти лет. И одна из них, когда он кинулся на нее, выхватила у него нож и несколько раз ударила им отца в туловище. Мужчина скончался. По информации РЕН ТВ, изверг последний год держал дочерей в квартире в заточении, не давал ходить в школу, а также насиловал их. Суд состоится в понедельник.

Ранее РЕН ТВ опубликовал записи жутких разговоров тирана с дочерьми, на которых он угрожает им убийством и говорит, как будет насиловать.

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