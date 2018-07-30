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Частный дом загорелся в районе Сайрана в Алматы

Пожарные расчеты производят тушение пожара.

Фото : кадр видео30 июля 2018, 14:30

В Алматы по ул.Маршака загорелся частный дом, передает Zakon.kz.

"30.07.2018 г. в 14.00 час. на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Алмалинский район, ул. Маршака д.97. Пожарные расчеты на месте. Производят тушение пожара. Дополнительная информация будет позже", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Пожар локализован в 14:35 часов.


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