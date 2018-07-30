Частный дом загорелся в районе Сайрана в Алматы
Пожарные расчеты производят тушение пожара.
Фото : кадр видео30 июля 2018, 14:30
В Алматы по ул.Маршака загорелся частный дом, передает Zakon.kz.
"30.07.2018 г. в 14.00 час. на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Алмалинский район, ул. Маршака д.97. Пожарные расчеты на месте. Производят тушение пожара. Дополнительная информация будет позже", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
Пожар локализован в 14:35 часов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4930447-2770b05ab08d8405d8ba983348e48629
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...