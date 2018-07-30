Четверо казахстанцев пострадали при камнепаде в Кыргызстане

По предварительным данным погиб один человек.

Сегодня на территории Кыргызской Республики в районе ледника Скрябина в 40 км от Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших четверо гражданина Казахстана. Об этом сообщили в МИД РК, передает Zakon.kz.

По предварительным данным погиб один человек.

"Мы выясняем все подробности произошедшего. При содействии казахстанского консула к спасению наших граждан уже подключились представители КЧС РК. Рассматривается вопрос об отправке вертолета из Казахстана для эвакуации пострадавших туристов, среди которых также есть и граждане РФ", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

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