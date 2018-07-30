Четверо казахстанцев пострадали при камнепаде в Кыргызстане
По предварительным данным погиб один человек.
Фото : argumenti.kg30 июля 2018, 17:46
Сегодня на территории Кыргызской Республики в районе ледника Скрябина в 40 км от Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших четверо гражданина Казахстана. Об этом сообщили в МИД РК, передает Zakon.kz.
По предварительным данным погиб один человек.
"Мы выясняем все подробности произошедшего. При содействии казахстанского консула к спасению наших граждан уже подключились представители КЧС РК. Рассматривается вопрос об отправке вертолета из Казахстана для эвакуации пострадавших туристов, среди которых также есть и граждане РФ", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4930489-58ea2d2a724235ee476715087a0e488b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...