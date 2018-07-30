В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95%.

РГП "Казгидромет" объявил о штормовом предупреждении, передает zakon.kz.

Как отмечают синоптики, 31 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. В Уральске 31 июля усиление северо-восточного ветра порывы до 18 м/с.

Кроме того, 31 июля в Костанайской области ожидается гроза, местами северо-восточный ветер 15-20 м/с, град, шквал.

В Кокшетау ночью и утром 31 июля ожидается сильный дождь, гроза, туман.

"31 июля – 2 августа в Кызылординской области местами ожидаются северо-восточный ветер 15-20 м/с, пыльная буря, гроза", - сообщили в пресс-службе.

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