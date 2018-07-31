Казахстанский вертолет вылетел вызволять туристов, попавших под камнепад

В 6.58 часов утра спасатели РОСО вылетели в Республику Кыргызстан на вертолете Казавиаспас в район ледника Скрябина.

Вертолет Казавиаспас со спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда вылетел на помощь туристам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В 6.58 часов утра спасатели РОСО вылетели в Республику Кыргызстан на вертолете Казавиаспас в район ледника Скрябина.

По предварительной информации, здесь на высоте 4100 метров над уровнем моря накануне попала под камнепад группа туристов.

Оперативная группа РОСО в количестве 9 человек, в том числе два кинологических расчета, вылетели на вертолете МИ-171 из Алматы.

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30 июля стало известно, что в результате камнепада в Кыргызстане пострадали казахстанцы. Один погиб, он был из Алматы. Еще один находится в тяжелом состоянии.

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