Казахстанский вертолет вылетел вызволять туристов, попавших под камнепад
В 6.58 часов утра спасатели РОСО вылетели в Республику Кыргызстан на вертолете Казавиаспас в район ледника Скрябина.
Вертолет Казавиаспас со спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда вылетел на помощь туристам, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
В 6.58 часов утра спасатели РОСО вылетели в Республику Кыргызстан на вертолете Казавиаспас в район ледника Скрябина.
По предварительной информации, здесь на высоте 4100 метров над уровнем моря накануне попала под камнепад группа туристов.
Оперативная группа РОСО в количестве 9 человек, в том числе два кинологических расчета, вылетели на вертолете МИ-171 из Алматы.
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30 июля стало известно, что в результате камнепада в Кыргызстане пострадали казахстанцы. Один погиб, он был из Алматы. Еще один находится в тяжелом состоянии.
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