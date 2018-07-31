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В Астане перекрыли один из проспектов

Начинаются ремонтные работы по проспекту М. Жумабаева на участке от улицы Б. Момышулы до улицы К. Мунайтпасова.

Фото : inform.kz31 июля 2018, 08:49

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана в рамках среднего ремонта автомобильных дорог начинает ремонтные работы по проспекту М. Жумабаева на участке от улицы Б. Момышулы до улицы К. Мунайтпасова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на astana.gov.kz.

В связи с чем с 12 часов 31 июля по 11 августа на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


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