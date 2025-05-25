В Астане перекроют проспект Тауелсиздик из-за дорожного ремонта
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане в связи с продолжением работ по среднему ремонту дорожного полотна будет частично перекрыто движение на участке проспекта Тауелсиздик от проспекта Б. Момышулы до улицы Б. Майлина, сообщает Zakon.kz.
Об этом 25 мая сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Ограничения будут действовать 26 и 27 мая. Движение автотранспорта будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон проезжей части", – говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. На месте работ будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что в Астане с 25 по 30 мая будет частично ограничено движение транспорта на участке шоссе Коргалжын – от проспекта Туран до улицы Чингиза Айтматова.
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