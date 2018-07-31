Помидоры и огурцы упали в цене на 27-28% за месяц

Сезонные овощи стремительно дешевеют.

По итогам июля цены на «сезонные» овощи резко упали. Так, свежие огурцы подешевели за месяц сразу на 28%, помидоры - на 26,5%, капуста - на 22%, картофель - на 14,4%, чеснок - на 10,7%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Подорожали среди овощей заметно свекла (+11,6% за месяц) и морковь (+16%). Это объясняется, в том числе, появлением на рынке нового урожая этих овощей. Среди фруктов за июль упали в цене бананы (минус 5,5% к июню), и апельсины (минус 3,7%).

Среди продуктов животного происхождения радуют казахстанцев снижением цен птицефермы. Так, яйца за месяц снизились в цене на 2%, окорочка и куры - на 0,3 и 0,1% соответственно.

Среди молочной продукции дорожает сыр (+1,2% за месяц), остальные товары в секторе заметно в цене к июню не изменились.

Практически такая же картина - в сегменте мясной и рыбной продукции. Здесь изменение цены более чем на 1% отмечено только для мороженой обезглавленной рыбы - плюс 1,2% к июню.

В сегменте мучных изделий и круп резких месячных колебаний цен также не заметно. Подорожал достаточно ощутимо только рис - сразу на 2,1% к июню.

Впервые с октября 2016 года немного подорожала гречневая крупа - всего на 0,5% за месяц. Ранее на эту крупу наблюдался ежемесячный стабильный спад цены.

При этом отмечается, что ни соль, ни сахар, необходимые для сезонных консервов и прочих заготовок, существенно не подорожали - всего +0,4% за месяц.

Ощутимо вырос в цене среди продуктов бакалеи лишь майонез - на 1,7% к июню.

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