В акимате Алматы произошли назначения

Назначен руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

В Алматы назначили нового руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Им стал Бахытжан Наурзбеков, ранее занимавший пост заместителя акима Медеуского района, сообщает Zakon.kz.

На этой должности он сменил Кикимова Максата Сакеновича.

На новой должности он будет отвечать за широкий круг вопросов, таких как взаимодействие с промышленными предприятиями, объектами торговли и сферы услуг, реализация государственной программы индустриально-инновационного развития, дорожной карты бизнеса – 2020 и др.

Бахытжан Наурзбеков начал свою трудовую деятельность в 2005 году со специалиста отдела развития сферы услуг Департамента предпринимательства и промышленности Алматы. В разное время работал начальником отдела развития торговли Департамента предпринимательства и промышленности Алматы, Руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Бостандыкского района Алматы, Руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района Алматы, Заместитель акима Медеуского района.

"Перед Наурзбековым были поставлены ряд задач: увеличение объема производства промышленной продукции, привлечение инвестиций, увеличение внутреннего и внешнего товарооборота, обеспечение поддержки субъектам МСБ. Также приоритет отдается реализации инновационных проектов и проектов индустриальной зоны, обеспечению качественного оказания государственных услуг, эффективной реализации плана развития территории, программе продуктивной занятости и индустриально- инновационного развития, открытию новых объектов промышленности, торговли и сферы услуг, дальнейшее проведение работ по Модернизации рынков 2018", - сообщили в Управлении.

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