В Павлодарском СпецЦоне требовали незаконные справки с автомобилистов

«Покупателю» после томительного ожидания пришлось ехать в сертификационный центр за получением справки, которая без проблем выдается за 1000 тенге и без проверки самого автомобиля.

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области совместно с представителями общественности проведен общественный контроль методом «Тайный покупатель» в Специализированном центре обслуживания населения по Павлодарской области, передает Zakon.kz.

Как отмечается, в ходе контроля «тайным покупателем» была получена государственная услуга - «Снятие с учета автомобиля и дальнейшая ее постановка на учет».

После получения консультации по необходимым документам на «ресепшне» СпецЦОНа, получили талон электронной очереди.

После 1,5 часового ожидания вместо 20 положенных (по стандарту) минут в душном зале СпецЦОНа, клиенты сели за получением услуги и оформлению всех документов к столу оператора Спец ЦОНа.

«Оператор, просмотрев предоставленные документы, заявила, что в «техпаспорте» отсутствует отметка об объеме двигателя автомобиля. И не сможет принять эти документы. Для решения вопроса дополнительно запросила некую «справку с сертификационного центра» и назвала «Тулпар», как самый ближайший центр, который и выдает эти справки. Также пояснив, что в данной справке должны быть указаны мощность двигателя и лошадиные силы», - рассказали в ДАПГСПК.

«Покупателю» после томительного ожидания пришлось ехать в сертификационный центр за получением справки, которая без проблем выдается за 1000 тенге и без проверки самого автомобиля, т.е. объем двигателя автомобиля записан со слов заявителя.

«После этого, т.е. по истечении почти 2 часов ожидания и беготни по городу, заново получаем талон электронной очереди и снова - Ожидание в течение 2 часов!!!» - отметили в ведомстве.

В конце рабочего дня, точнее ближе к 17.00 часам, наконец-то удалось снять с учета автомобиль (согласно стандарту и правилам – 90 минут).

Всю эту волокиту с ожиданием и походами за справкой сотрудники ЦОНа объясняют переходом на информационную систему, сведения в которую до введения новшеств по отсутствию необходимости осмотра транспортного средства, вносили сотрудники Регистрационно-экзаменационного подразделения ДВД.

Назревает вопрос – почему же раньше не возникало подобных проблем и барьеров при получении этой услуги, и почему это нельзя выявить при получении консультации на «ресепшне»?

Департаментом же установлено, что согласно стандарту государственной услуги, а также Правилам государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, утвержденными Приказом Министра внутренних дел с последними изменениями от 30.03.2018 года, истребование всех этих справок является незаконным.

«В случае возникновения подобных ситуаций, просим граждан обращаться в Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области, Департамент внутренних дел Павлодарской области, а также в call-центр Государственной корпорации «Правительство для граждан» - 1414», - сообщили в ведомстве.

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