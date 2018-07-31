Полковник Уразбаев: Увидев это лицо, знайте, перед вами – лик смерти

Погоня за темнокожим «принцем» может закончиться для наших девушек страшной, позорной, мучительной смертью на чужбине.

Нигерийская наркомафия находит все новых и новых жертв среди наших молодых, красивых и образованных гражданок, которых привлекает экзотика, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Контртеррористического комитета.

Трагедия с казахстанской студенткой Акжаркын Турлыбай, осуждённой в КНР на пожизненное лишение свободы, к сожалению, не стала последней. Рассказывая об этом, руководитель РОО "Контртеррористический комитет", полковник Аманжол Уразбаев остерегает наших девушек «Международная наркомафия предстанет перед вами вовсе не в виде братка в наколках и с жуткой бандитской рожей. А в образе импозантного иностранца, готового прийти на помощь. Вынырнет он, вероятно, из Интернета. И будет иметь лицо цвета шоколада — окажется сей милый иностранец, скорее всего, африканцем. Увидев это лицо, знайте: перед вами – лик смерти. Смерти страшной, позорной, которая может настичь на чужбине».

Ради кого или ради чего молодые, красивые и образованные девушки обрекают себя на мучительную смерть? Казалось бы, сколько копий сломано, описывая ужасы, ожидающие курьеров, везущих наркотики в страны Юго-Восточной Азии, начиная от заполонивших Интернет фотографий публичных казней в Китае, кончая классической голливудской «сказкой» «Бангкок-Хилтон». Жаль, что публикацию 2012 года в кыргызских СМИ вовремя не увидели молодые девушки, томящиеся сейчас в тюрьмах Азии. Одно лишь название ее могло бы остановить новые трагедии — «Лик смерти цвета шоколада или о том, как пожирала кыргызстанцев нигерийская мафия…». Речь идет о наркоспруте, закинувшем «свои щупальца в Кыргызстан. Попасть в них могут молодые люди с самой что ни на есть безупречной репутацией. Образованные, интеллигентные. Владеющие английским языком. И в первую очередь женщины — молодые, интересные, привлекательные… И «не включающие» вовремя мозги.

Международная наркомафия предстанет перед вами вовсе не в виде братка в наколках и с жуткой бандитской рожей. А в образе импозантного иностранца — вежливого, щедрого, предупредительного, тонко чувствующего ваши проблемы и готового прийти на помощь. Вынырнет он, вероятно, из Интернета. И будет иметь лицо цвета шоколада — окажется сей милый иностранец, скорее всего, африканцем. Увидев это лицо, знайте: перед вами – лик смерти. Смерти страшной, позорной, которая может настичь на чужбине, отметил Аманжол Уразбаев.

По его мнению, нигерийская наркомафия находит все новых и новых жертв среди наших молодых, красивых и образованных гражданок, которых привлекает экзотика. Трагедия с казахстанской студенткой Акжаркын Турлыбай, осуждённой в июне 2015 г. в КНР на пожизненное лишение свободы, к сожалению, не стала последней. В том же году в России были опубликовали новые факты деятельности очередной транснациональной наркогруппировки. Схема вербовки одна и та же. Показания задержанной помогли оперативникам выйти на след одного из главарей банды — нигерийца по кличке Ленц. Тот постоянно проживал в Таиланде и даже владел там несколькими увеселительными заведениями. Но все это было лишь прикрытием для его основной работы — Ленц отвечал за вербовку наркокурьеров и организацию каналов поставки кокаина в Таиланд…

Своих жертв он выбирал среди незамужних россиянок, которые прилетели на отдых. Мужчина вступал с ними в интимную связь, а некоторым даже обещал замужество. После этого просил девушек о небольшой услуге — перевезти чемодан или сумку из Бразилии в Таиланд. О том, что в багаже есть тайник с кокаином, несчастные дамы даже не догадывались. Ужасная правда им открывалась только в момент задержания.

Конечно же, жертвы и понятия не имели, что в Королевстве Таиланд, как и в Китае, Вьетнаме за контрабанду наркотиков предусмотрена смертная казнь. Например, в Китае за 50 граммов «тяжёлых» наркотиков уже полагается смертная казнь. А если повезёт — пожизненное заключение. Но выдерживают заключённые максимум 5-10 лет. С преступниками китайцы не церемонятся.

...Жибек Сакеева, Анастасия Яичникова, Акжаркын Турлыбай, Мария Дапирка, Светлана Кулбаева, Шовкатбек Юсупжанов, Семён Соболь, Чолпон Шаимбетова, теперь добавилось 9 россиянок. Только в базе данных ЦАРИКЦ проходит более 30 молодых людей из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России. У большинства из них значится: арестован тогда-то, дальнейшая судьба неизвестна или приговорен(а) к пожизненному заключению. А сколько их казнено или мучительно умирают в чужой тюрьме на самом деле? Неизвестно.

- Как же донести до наших сограждан, что погоня за экзотикой в лице темнокожего «принца» для них может закончиться мученической смертью? К примеру, как в этой публикации. «Для заключенных Таиланд превращается из залитого солнцем рая в настоящий кромешный ад. Живыми выбираются отсюда единицы. Большинство заключенных приговорены к пожизненному заключению или очень большому сроку. В тюрьме для заключенных создают специальные невыносимые условия, чтобы продлить и без того медленные мучения. В таких условиях жить просто невыносимо. Сплошь и рядом антисанитария. Питания нормального нет, а медицинского обслуживания тем более. Человек в тайской тюрьме очень быстро становится похож на живой труп… Здесь легко заразиться туберкулезом или желтой лихорадкой. Заключенные постоянно ходят в кандалах, а смертникам цепляют еще и гири. Приговоры приводятся в исполнение обычно путем расстрела, а не смертельной инъекции, как в других странах", - процитировал полковник.

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