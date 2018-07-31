Из Актау в Турцию не могут вылететь более 140 человек

Причина задержки - поломка самолета.

Жители Актау обратились в редакцию lada.kz с жалобой на задержку рейса Актау-Анталья.

По расписанию рейс авиакомпании Sunkar Air должен был вылететь из Актау в Анталью вчера утром в 07:00. На сегодняшний день, пассажиры ожидают вылета уже больше суток.

- Авиакомпания отменяла рейс несколько раз. Главное, что нас поражает, что к нам не приходит представитель компании. Никто ничего не может объяснить. Нам не могут сказать, улетим мы или нет. Нас держат в аэропорту в неведении. Мы уже два раза уезжали и приезжали в аэропорт за свой счёт. Нам не предоставили воды и еды. Здесь 150 человек, из них 40 детей. Сегодня утром заявили, что вылет будет в 22:00, - возмущаются пассажиры.

Как объяснил директор авиакомпании Sunkar Air Талгат Жолдыбаев, задержка рейса произошла по технической проблеме.

- По прибытии самолета в Актау в воскресенье, 29 июля, на борту произошел отказ блока бортового компьютера. Мы сразу же заказали деталь, вчера ее только доставили вечером в Актау, но оказалось, что она тоже неисправна. Сегодня ночью придет еще одна новая деталь. Но принято решение, пассажиров отправить в Анталью другим бортом, который у нас летает из Алматы в Мале. Сегодня пассажиры смогут улететь в Анталью. Время вылета запланировано на 22:00. Пассажирам мы компенсируем их убытки. Мы оплатим дополнительный день их пребывания в отелях Антальи. Привезем их на следующей неделе не во вторник, а в среду. Люди ничего не потеряют. С такой ситуацией наша компания столкнулась впервые, - рассказал Талгат Жолдыбаев.

По словам директора авиакомпании Sunkar Air, для пассажиров вчера был организован транспорт до города и питание.

Для справки:

Что делать, если ваш рейс задерживается?

Причины задержки авиарейса могут быть различными: погодные условия, технические неполадки, недостаточная оснащенность аэропорта. Но если перенос/задержка авиарейса вызвана непредусмотрительностью авиакомпании, то пассажиры имеют право на компенсационные выплаты и предоставление различного рода удобств.

Билет на самолет — это договор с авиакомпанией, которая обязана, согласно статье 690 (Договор перевозки пассажира) Гражданского кодекса РК, доставить пассажира в пункт назначения.

Что должен предоставить перевозчик при задержке?

Авиаперевозчик обязан организовать для пассажиров удобства для ожидания. В случае, если вы летите с ребенком до семи лет, вам положена комната матери и ребенка (при наличии).

При ожидании рейса более двух часов у вас есть право на:

- два телефонных звонка (в том числе на международные направления) продолжительностью не более пяти минут или отправка двух сообщений по электронной почте;

- прохладительные напитки. Некоторые авиакомпании после двух часов ожидания предлагают легкое питание. Иногда, чтобы ускорить вылет, это питание обеспечивают не в аэропорту, а уже на борту самолета.

При ожидании рейса более четырех часов:

- обеспечение горячим питанием через каждые шесть часов в дневное время и через каждые восемь часов в ночное.

При ожидании рейса более шести часов в ночное время и восьми часов в дневное:

- размещение в гостинице;

- доставка до гостиницы и обратно.

При ожидании рейса более 10 часов:

- перевозчик обязан по выбору пассажира обеспечить перелет до пункта назначения с предоставлением всех вышеуказанных компенсаций либо возвратить пассажиру полную стоимость билета. Все эти услуги предоставляются пассажирам бесплатно (в соответствии со статьей 86 Закона РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»).

На какие компенсации я, как пассажир, могу рассчитывать?

В случае задержки рейса по вине авиакомпании пассажир имеет право претендовать на компенсацию в размере трех процентов от стоимости билета за каждый час задержки. Кроме того, если пассажир при ожидании рейса более 10 часов не воспользовался перевозкой, то авиакомпания гарантирует пассажиру полный возврат по авиабилету, то есть 100-процентную компенсацию. Для получения компенсационных выплат необходимо обратиться к агентам наземной службы либо в Call-центр авиакомпании-перевозчика.

Куда обращаться, если перевозчик не исполняет свои обязанности при задержке рейса?

Если перевозчик не исполнил вышеуказанные пункты, то пассажир имеет полное право обратиться с заявлением в Комитет гражданской авиации МИР РК. Телефон доверия: 8 (7172) 75-47-95.

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