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Двоих детей сбили в Алматы

Известно, что один ребенок в реанимации.

Фото : кадр видео31 июля 2018, 13:12

В Алматы 30 июля были сбиты два мальчика, передает Zakon.kz.

Видео происшествия опубликовали в Instagram.

"30.07.2018 в 17:48 на углу ул. Шаляпина и Утеген батыра были сбиты 2 мальчика, лет 7-8. Один отлетел на 2 метра на обочину, второй примерно на 5 метров вперед машины. Мальчиков с переломами увезли на скорой. Были в сознании. Друзья объясняйте детям где и как правильно переходить дорогу", - сообщил автор видео.

В комментариях к ролику сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.


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