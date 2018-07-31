Двоих детей сбили в Алматы

Известно, что один ребенок в реанимации.

В Алматы 30 июля были сбиты два мальчика, передает Zakon.kz.

Видео происшествия опубликовали в Instagram.

"30.07.2018 в 17:48 на углу ул. Шаляпина и Утеген батыра были сбиты 2 мальчика, лет 7-8. Один отлетел на 2 метра на обочину, второй примерно на 5 метров вперед машины. Мальчиков с переломами увезли на скорой. Были в сознании. Друзья объясняйте детям где и как правильно переходить дорогу", - сообщил автор видео.

В комментариях к ролику сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!