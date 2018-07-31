Двоих детей сбили в Алматы
Известно, что один ребенок в реанимации.
Фото : кадр видео31 июля 2018, 13:12
В Алматы 30 июля были сбиты два мальчика, передает Zakon.kz.
Видео происшествия опубликовали в Instagram.
"30.07.2018 в 17:48 на углу ул. Шаляпина и Утеген батыра были сбиты 2 мальчика, лет 7-8. Один отлетел на 2 метра на обочину, второй примерно на 5 метров вперед машины. Мальчиков с переломами увезли на скорой. Были в сознании. Друзья объясняйте детям где и как правильно переходить дорогу", - сообщил автор видео.
В комментариях к ролику сообщается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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