Мы услышали жуткий крик ребенка - очевидец о похищении 3-летней девочки

По данному факту ведется досудебное расследование по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего".

Очевидец похищения 3-летней девочки в поселке Байсерке Алматинской области поделилась подробностями случившегося в Facebook, передает Zakon.kz.

Как рассказала Ирина Дрига, они с семьей возвращались домой, свернули на свою улицу. Справа находится поле, в котором они нашли девочку.

"Мы услышали страшный, жуткий крик маленького ребенка. Мой муж и сосед, который тоже возвращался домой, рванули в поле. В это время от этого места удалялась мужская фигура. Мы не успели даже сообразить, что произошло. В поле в полной темноте, где невозможно ничего увидеть, а уж тем более найти трехлетнего ребенка, мы и обнаружили ту самую девочку, которая была похищена в мечети", - рассказала женщина.

По ее словам, после этого они минут 40 пытались дозвониться в полицию.

"Спасибо всем нашим соседям, кто потом подключился к помощи. Им пришлось ехать к участковому, чтобы вызвать наряд. Ребята приехали через 40 минут. Тогда, когда мы своими силами нашли родителей", - написала Ирина Дрига.

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В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что в полицию Илийского района 30 июля около 21 часа поступило сообщение о пропаже ребенка, 2015 года рождения. Прибывшей по вызову оперативно поисковой группе понадобилось полчаса, чтобы по «горячим следам» найти и задержать нигде не работающего, без определённого места жительства 56-летнего похитителя, а девочку целой и невредимой вернуть родителям. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 125 ч. 2 УК РК (Похищение заведомо несовершеннолетнего). Другие обстоятельства в интересах следствия не разглашаются.

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