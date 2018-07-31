Внесены изменения в правила аттестации педагогических работников

Квалификационное тестирование проводится организацией образования ежегодно с 15 октября по 15 декабря.

Приказом министра образования и науки РК от 29 июня 2018 года внесены изменения и дополнения в Правила и условия проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в сфере образования и науки, передает Zakon.kz.

В частности, говорится, что для проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц создаются аттестационные комиссии соответствующих уровней: в организациях образования, районных (городских) отделах образования, управлениях образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, в уполномоченном органе в области образования (для республиканских подведомственных организаций), в уполномоченных органах соответствующей отрасли.

Состав аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя организации образования, городского/районного отделов образования, управления образования, государственного органа.

Списочный состав аттестуемых утверждается решением коллегиального органа организации образования ежегодно до 10 июня и представляется в районные (городские) отделы образования, управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, уполномоченный орган в области образования (для республиканских подведомственных организаций).

Квалификационное тестирование проводится организацией образования ежегодно с 15 октября по 15 декабря в соответствии с графиками, утвержденными управлениями образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента уполномоченным органом в области образования, отраслевыми государственными органами, имеющими в своем ведении организации образования.

Результат тестирования считается положительным при получении набранных баллов: по направлению «Содержание учебного предмета»:

50% - «педагог-модератор»;

60% - «педагог-эксперт»;

70 % - «педагог-исследователь»;

80 % - «педагог-мастер»;

по направлению «Педагогика, методика обучения»:

«педагог-модератор» - 30 %;

«педагог-эксперт» - 30 %;

«педагог-исследователь» - 30 %;

«педагог-мастер» - 30 %.

Педагогическим работникам и приравненным к ним лицам, которым присвоены квалификационные категории «педагог-модератор», «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог - мастер» сохраняется квалификация должностей:

«педагог-модератор» - «учитель второй категории»;

«педагог-эксперт» - «учитель первой категории»;

«педагог-исследователь» и «педагог-мастер» - «учитель высшей категории».

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования (31 июля).

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