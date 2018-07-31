Названа средняя зарплата казахстанцев

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области.

Во втором квартале 2018 среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 162751 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 108,5%, реальной – 102,2%. Об этом сообщили в министерстве национальной экономики, передает Zakon.kz.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности – 335,3 тыс. тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности – 273,2 (в 1,7 раз), в сфере промышленности – 224,7 тыс. тенге (в 1,4 раза), в сфере информации и связи – 238,4 тыс. тенге (в 1,5 раза), в сфере строительства – 212,8 тыс. тенге ( в 1,3 раза). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 93,7 тыс. тенге, что на 42,4% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 291,3 тыс. тенге, что в 1,8 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 111,2 тыс. тенге, что на 31,7% ниже среднего уровня по стране.

Среднемесячная заработная плата по регионам Казахстана во 2 квартале 2018 года.

В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).

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