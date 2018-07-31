В Жамбылской области с рельсов сошел поезд
Создана специальная комиссия по расследованию данного случая.
Фото : vistanews.ru31 июля 2018, 13:55
Грузовой состав сошел с рельсов в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "КТЖ - Грузовые перевозки".
ЧП произошло 31 июля в 8:05 при следовании грузового поезда №2009 на участке Мойынты – Шыганак, перегона Кашкентениз – Жастар произошёл сход грузовых вагонов.
"Предварительной причиной схода явилось излом боковой рамы 28 вагона №55195382, собственник ТОО "ИСТКОМТРАНС". Вагоны постройки 29 июля 2009 года заводом №1276 ОАО "АЗОВЭЛЕКТРОСТАЛЬ", клеймо №1291 2009 года выпуска, боковая рама №16902. Задействованы восстановительные поезда станций Шу и Сарышаган", - сообщили в КТЖ.
Из-за инцидента было задержано 5 пассажирских поездов. Ориентировочное время открытия движения 18:00 по Астанинскому времени.
Обошлось без пострадавших. Весь нанесённый ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона. Создана специальная комиссия по расследованию данного случая.
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