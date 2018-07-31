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В полиции рассказали о наезде на двух мальчиков в Алматы

Пешеходного перехода на месте происшествия нет.

Фото : РИА Новости31 июля 2018, 15:26

В ДВД Алматы рассказали о наезде на двух детей, произошедшем накануне вечером в Ауэзовском районе, передает Zakon.kz.

По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Camry, следуя по ул.Шаляпина на восток, на пересечении с ул.Щепеткова, напротив АЗС, допустил наезд на двух мальчиков, 2011 и 2009 годов рождения. Оба пострадавших с травмами ног были госпитализированы.

Материалы находятся в производстве УВД Ауэзовского района, в отделе адмпрактики.

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После выписки детей будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений. Если повреждения средней степени или тяжкие, будет заведено уголовное дело.


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