В полиции рассказали о наезде на двух мальчиков в Алматы

Пешеходного перехода на месте происшествия нет.

В ДВД Алматы рассказали о наезде на двух детей, произошедшем накануне вечером в Ауэзовском районе, передает Zakon.kz.

По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Camry, следуя по ул.Шаляпина на восток, на пересечении с ул.Щепеткова, напротив АЗС, допустил наезд на двух мальчиков, 2011 и 2009 годов рождения. Оба пострадавших с травмами ног были госпитализированы.

Материалы находятся в производстве УВД Ауэзовского района, в отделе адмпрактики.

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После выписки детей будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений. Если повреждения средней степени или тяжкие, будет заведено уголовное дело.

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