CS:GO ALTEL Cyber Games Championship: миллион за классную игру!

Финалисты встретятся в грандиозном финале 2 сентября в "Алматы Арене".

19 лет назад в мире появилась игра, которая на долгие десятилетия захватила умы и сердца миллионов человек. Counter-Strike – одна из лучших компьютерных игр современности, которую никак не сместить с пьедестала новомодным "стрелялкам".

Конечно, и Counter-Strike не стоит на месте – игра совершенствуется, обрастает новыми локациями и оружием, развивается и растет наравне со всей компьютерной и развлекательной индустрией. А чемпионаты по игре в CS:GO давно перестали быть просто местечковыми – они вышли за рамки стран и континентов, захватив статус "мировых".

Так что же такое Counter-Strike? Это популярный онлайн-шутер (игра-стрелялка), суть которого заключается в командном противостоянии террористов и спецназа. Обе команды имеют свои цели в каждом раунде, свои очки и свои задания.

Эпоха Counter-Strike 1.6 в середине 2000-х не только сформировала черты индустрии киберспорта в том самом виде, в котором она и существует сейчас, но и подарила миру поистине легендарных игроков. С них брали пример, на их играх учились целые поколения, они стали мотивацией и примером для тех звезд, что сегодня покоряют небосклон Counter-Strikе.

И вот 21 августа 2012 выходит новая версия привычного Counter-Strike 1.6 - Counter-Strike: Global Offensive. Новая графика, обновленный движок, торговая площадка и мастерская Steam. Именно эта версия стала самой популярной в мире киберспорта. Появились первые чемпионаты, от самых маленьких до мировых, огромные призовые, доходящие до умопомрачительных цифр в миллион долларов и выше. А также, появилось большое количество профессиональных игроков в "Контру", которые образовали целые команды и клубы. Ведь игра в CS:GO стала реальным способом отлично заработать – только в первой половине 2018 года по всему миру прошло несколько крупных чемпионатов с общим призовым фондом более 3 млн. долларов!

И вот, совсем скоро такой чемпионат пройдет и в Казахстане. ALTEL Cyber Games Championship по игре CS:GO с призовым фондом 10 000 000 тенге обещает стать самым крупным в истории нашей страны. Приз будет распределен между 1 и 2 местом (80 на 20%).

Регистрация на него уже стартовала 23 июля 2018 года. Чтобы принять участие в ALTEL Cyber Games Championship нужно немного: найти 4 единомышленников и зарегистрировать команду на сайте, загрузить логотип и название команды и получить уникальный ID-номер, по которому ее допустят к отборочным играм.

Отборочные игры будут идти онлайн с 1 августа по 19 августа, после чего определятся финалисты – две команды по 5 человек. Именно им предстоит встретиться в грандиозном финале 2 сентября в "Алматы Арене".

Организаторы обещают, что это будет грандиозное событие со сценическими постановками боевых действий из игры, шикарными декорациями и множеством призов и сюрпризов как для участников, так и для гостей.

Успей принять участие!

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