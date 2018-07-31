«Боги войны» отрабатывают полевую выучку

В полевом выходе принимают участие артиллерийская бригада и артиллерийские подразделения десантно-штурмовых бригад и разведывательных полков.

Около тысячи артиллеристов Десантно-штурмовых войск совершенствуют полевую выучку на учебном центре «Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Полтора месяца офицеры, военнослужащие по контракту и солдаты срочной службы живут в палаточном лагере в условиях, максимально приближенных к боевым.

В полевом выходе принимают участие артиллерийская бригада и артиллерийские подразделения десантно-штурмовых бригад и разведывательных полков.

В ходе лагерного сбора военнослужащие отрабатывают вопросы организации полевого лагеря, тылового и технического обеспечения, оборудования огневых позиций и их маскировки, совершения маршей и проведения тактических учений.

По словам заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками по огневому поражению полковника Владимира Кана, именно такие условия больше всего способствуют повышению уровня слаженности подразделений для успешного выполнения поставленных учебно-боевых задач, подготовки офицеров и сержантов для умелого управления подразделениями, повышения морально-психологических качеств личного состава.

- В период лагерных сборов у нас запланированы и проводятся тактические учения с батареями, плановые занятия по тактической и специальной подготовкам, где основной упор делается на подготовку подразделений по своей специальности в условиях, приближенных к боевым, - говорит он. - Одна из основных задач артиллеристов - отработка ведения огня с открытых и закрытых огневых позиций.

Завершатся сборы показным тактическим учением батарей с выполнением боевой стрельбы из гаубиц Д-30, реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов, минометов и другого штатного вооружения.

Необходимо отметить, что полевые сборы – это одно из основных мероприятий боевой подготовки артиллерийских подразделений.

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