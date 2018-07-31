5 самых жестоких детей-убийц за всю историю

Объяснить человеческую жестокость можно, но что делать с нечеловеческой?

27 июля в доме № 57 на Алтуфьевском шоссе в Москве Мария, Ангелина и Кристина Х. убили своего 57-летнего отца Михаила Х. Девушки признали свою вину. Одна из них нанесла около 30 ударов ножом в туловище и шею отца, другая ударила его 10 раз по голове молотком. Лайф приводит пять примеров самых ужасающих убийств, которые совершили дети, пишет life.ru.

1. Владимир Винничевский, 15 лет, — самый молодой серийный убийца в СССР, которого приговорили к смертной казни

История этого изувера леденит душу и вызывает тошноту. Человеческий мозг не в силах осознать подобные злодеяния. Мальчик с милым лицом родился в Свердловске (нынешний Екатеринбург) в 1923 году и начал убивать уже в 15. Он убивал и насиловал детей в возрасте от двух с половиной до четырёх лет. Известно о 18 нападениях, восемь из которых закончились гибелью малышей, — он душил их, а потом изощрённо добивал с помощью холодного оружия. Чудовище долгое время не удавалось поймать, но в итоге его задержали трое курсантов свердловской школы милиции — убийца нёс маленького мальчика в лес. Насильника расстреляли в 1940-м.

2. Аркадий Нейланд, 15 лет, — единственный подросток, которого расстреляли в СССР после войны

Мальчик родился в 1949 году в Ленинграде. Аркадий с матерью, отчимом и двумя сводными братьями ютился в одной комнате в коммуналке. Родители били детей, пили, жили бедно. Уже в 12 малолетнего воришку поставили на учёт в милиции. В 15 лет Аркадий совершил чудовищное преступление, за которое его приговорили к смертной казни. Он хотел ограбить квартиру и проник туда под видом почтальона. 37-летней хозяйке подросток нанёс 15 ударов топором, шесть ударов достались маленькому сынишке Георгию. Оставив за собой кровавое месиво, убийца позавтракал, сделал несколько эротических фотографий погибшей, поджёг квартиру и удалился. Преступника расстреляли по личному приказу Хрущёва.

3. Мэри Флора Белл, 11 лет, Великобритания

Первое преступление девочка совершила в 1968 году — за день до 11-летия. Она убила четырёхлетнего Мартина Брауна. Спустя несколько месяцев Мэри и её подружка лишили жизни ещё одного малыша. В полицейских отчётах указано, что она вернулась на место преступления, чтобы вырезать на тельце погибшего букву М и отрезать ножницами часть гениталий. Мэри провела в тюрьме 12 лет, затем вышла на свободу, сменила имя и родила ребёнка.

4. Джесси Померой, 14 лет, США

Джесси, которому вскоре дали прозвище "юный бостонский изверг", в 14 лет (в 1897 году) арестовали за зверское убийство четырёхлетнего малыша. Но уже тремя годами ранее преступник жестоко издевался и пытал семерых других мальчиков. За это его отправили в детскую исправительную школу. Выпустили подростка довольно скоро, и он изуродовал и убил 10-летнюю девочку, которая зашла в магазин его матери. Месяц спустя он похитил ребёнка, отвёз на болото за городом и резал ножом, пока у малыша не отвалилась голова. Когда ему показали тело и спросили, считает ли он себя виновным, подонок ответил: "Кажется, это сделал я".

5. Жасмин Ричардсон, 12 лет, Канада

В 2006 году 12-летняя девочка убила родителей, а затем перерезала горло брату и смотрела, как он истекает кровью среди игрушек. А затем пропала. Полиция, которая нашла тела, сначала испугалась, что и девочка стала жертвой маньяка. Но вскоре Жасмин отыскали вместе с её 23-летним парнем. Убийца не выказала никаких сожалений.

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