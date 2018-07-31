Генпрокуратура вызвала Аблязова на допрос по делу об убийстве Татишева

Главный надзорный орган сообщил о доказательствах, позволяющих квалифицировать противоправные действия Аблязова в организации умышленного убийства Ержана Татишева.

Генеральная прокуратура РК расследует уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова, который подозревается в организации умышленного убийства Ержана Татишева. Подозреваемого, скрывающегося за границей, вызвали на допрос через СМИ, передает Zakon.kz.

"Однако, в связи с нахождением Аблязова М.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Генеральная прокуратура, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК, публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации нашей страны и Франции – по месту нахождения Аблязова", - говорится в сообщении.

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Банкир Ержан Татишев был убит в 2004 году. Татишеву было 37 лет. Являлся топ-менеджером и владельцем 20% крупного банка "ТуранАлем". Через 14 лет убийца Татишева Муратхан Токмади рассказал, что он был в этой ситуации исполнителем, а заказчиком выступал Мухтар Аблязов.

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