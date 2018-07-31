Гонконгские школьники в восторге от Казахстана

Ученики средней школы Гонконга «Chiu Sheung School» с ознакомительной экскурсией посетили Астану и Алматы, где встретились со своими казахстанскими сверстниками.

Казахстанские школьники рассказали новым друзьям о своей стране, учебе и молодежной культуре. Гости остались довольны нашим гостеприимством, а также традициями и обычаями, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В столице гостям из Гонконга было организовано посещение международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», Национального музея Казахстана, мечети «Хазрет Султан» и монумента «Байтерек».

«Мы очень довольны поездкой, дети получили много позитивных эмоций. Ваша столица поражает воображение своими масштабами и величием, а красота казахстанской природы просто неповторима», - заявил один из учителей.

Ученик 5-го класса Квайт Райт каждый свой шаг описывал своим родителям, что он в восторге от всего в Казахстане и хочет здесь остаться. Его больше всего восхитила казахстанская природа и погода.

«Я хочу снова приехать сюда со своими родителями, думаю, моя мама будет также в восторге. Мы обязательно поедем в горы в Алматы, такого простора я никогда не видел», - сказал школьник.

Всю поездку учеников школы сопровождали журналисты и операторы гонконгского телеканала «Vui TV», который по итогам путешествия планирует выпустить программу под названием «Казахстан на новом Шелковом пути» для телевизионной аудитории Гонконга.

Учебный тур был организован Генеральным консульством Казахстана в Гонконге совместно с Управлением по культурным делам Гонконга и Центрально-Азиатским Центром.

Поездка была приурочена к 20-летию Астаны и реализована в рамках программы «Пояс и путь» и меморандума о сотрудничестве в сфере культуры между Казахстаном и Гонконгом, подписанный в марте этого года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!