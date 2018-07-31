Инспектор ДПС Риддера рассказал свою версию ДТП с участием замакима

Терять полицейскому уже не чего. После аварии его с напарником уволили из органов.

Новый оборот набирает скандальное ДТП, которое произошло в Риддере в середине апреля, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

После того, как суд закончился, виновный в аварии заместитель акима города Риддер, получил год лишения свободы, а аким Усть-Каменогорска, сидевший в момент аварии в машине, прошел по делу как свидетель. Теперь свою версию о том, что произошло в тот вечер, рассказал сотрудник патрульной службы. Терять полицейскому уже не чего. После аварии его с напарником уволили из органов.

Сымбат Каракулов, не опасаясь начальства, рассказывает о том, как вечером 15 апреля на этом месте произошло ДТП по вине высокопоставленного чиновника и что было после.

«Когда сюда подъезжал, на место ДТП, навстречу ко мне ехала BMW X5, на которую с дежурной части давали ориентировку. Я поехал за ним, чтобы проверить. Он не остановился, несмотря на неоднократные законные требования», - рассказывает бывший инспектор дорожно-патрульной службы города Риддер Сымбат Каракулов.

Спустя несколько минут погони водитель остановил машину. Сотрудники полиции сразу и не поняли, что перед ними аким Усть-Каменогорска. С их слов - на вопросы водитель отвечать отказывался, документы не предъявил и был пьян. Но предпринять меры к водителю, помешал прибывший на место начальник местного отдела внутренних дел.

«Тумабаев находился здесь и разговаривал с начальником ОВД города риддер, подполковником полиции Бактияровам Абай Шнаровичем. Я ж не мог его забрать оттуда. Потом мне указания дали освидетельствовать заместителя акима. А Тумабаев находился здесь и от сюда ушел получается», - продолжает Сымбат Каракулов.

И действительно, на брифинге, который оперативно провели на следующий день после аварии, о Куате Тумабаеве не сказали ни слова.

По словам полицейского, ему с напарником о том, что Тумабаев был в машине, рекомендовали забыть. Запись с нагрудного видеорегистратора - изъяли. И уточнили какие давать показания.

Поступило указание, что действительно Курманбаев был один, мы исполняем приказ. Просто высокопоставленный чиновник, поэтому руководство ОВД города Риддер решили его не указывать по данному материалу и всё, - говорит Сымбат Каракулов.

В суде все-таки установили, что Тумабаев в момент аварии был в машине, а информацию о том, что Тумабаев после ДТП уехал с места происшествия, сторона защиты объяснила тем, что он пытался догнать скорую помощь, проехавшую мимо места аварии. Но, по словам бывшего полицейского, никакой скорой там в то время не было.

Но версия полицейских осталась только в протоколе. А официально именно они допустили серьезные нарушения при оформлении данного ДТП.

За то, что я допустил ДТП на маршруте патрулирования, меня наказали. В том, что неполное служебное соответствие, через неделю решением дисциплинарной комиссии от 8 июня 2018 года меня уволили из органов внутренних дел республики Казахстан за увод от ответственности Тумабаева. Никто не разбирался виноват - не виноват. Уволили и всё.

Сымбату Каракулову оставалось полгода до пенсии. В органах внутренних дел он отработал двадцать три года, а теперь в родной отдел полиции, не может зайти даже в сопровождении журналистов. Здесь все всё знают и понимают, говорит мужчина, но все боятся. Сымбату же терять уже нечего.

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