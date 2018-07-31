В Алматы начался главный судебный процесс по делу Талгата Акуова

Свою вину подсудимый не признает.

Создателя независимой ассоциации предпринимателей обвиняют в мошенничестве. Он обещал бизнесменам крупную прибыль, если те вложат деньги в его проекты. В итоге 48 обманутых алматинцев подали в суд, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Общую сумму, которую Акуов задолжал предпринимателям, пока не называют. Известно, что каждый из 48 обманутых вложил не меньше миллиона тенге. Все бизнесмены пользовались услугами независимой ассоциации предпринимателей, созданной Талгатом Акуовым в начале двухтысячных. Пока организация оказывала правовую и юридическую помощь, ее глава агитировал вкладывать деньги в проекты. Взамен предлагал выгодные дивиденды. Но получив желаемую сумму, скрылся. Больше полугода он находился в розыске. Задержать главу ассоциации удалось весной этого года. Его сразу взяли под стражу. Свою вину Талгат Акуов не признает.

- Мы считаем, что состава уголовного правонарушения нет, так как умысла Акуова обманывать людей не было. Он готов выплатить, и выплаты производились. Оплата траншем должна была быть произведена, но, к сожалению, он был задержан, - говорит адвокат Асем Тусупова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!