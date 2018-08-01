«Тобол» проиграл «Пюнику» и завершил выступление в Лиге Европы

Пюник (Ереван, Армения) — Тобол (Костанай, Казахстан) 1:0.

В матче второго отборочного раунда Лиги Европы костанайский «Тобол» в Ереване встречался с армянским «Пюником», пишет Sports.kz.

В первой игре этих команд была зафиксирована победа казахстанского клуба со счетом 2:1, голами отметились Максим Федин и Азат Нургалиев, у соперников забил Руслан Корян.

Первый тайм прошел так, что его будто и не было, вроде бы казахстанцы спокойно владели мячом, преобладая в мастерстве, но при этом ничего не создали, собственно, как и соперник, только полумоменты, потенциально опасные, однако на деле все шло скучно, зрителям такое зрелище не могло быть интересно. Перерыв пошел на пользу, в первую очередь хозяевам, проведя две замены, они пошли вперед большими силами, Руслан Корян чуть не поразил ворота после «домашней заготовки», армяне часто шли вперед, оставив казахстанцам контратаки. Неплохой удар со штрафного провел Петрос Аветисян, мяч летел под перекладину, Дмитрий Непогодов справился. Корян со штрафного выстрелил мощно по центру, вратарь был на месте.

«Тобол» пытался «засушить» игру, но не особо получалось, в итоге армяне добились своего усилиями недавнего футболиста Первой лиги Казахстана и «Кайрата А» Мохамеда Конате. Время еще было, но ничего не изменилось. 1:0 — необходимый для «Пюника» минимум для прохода дальше.

В третьем отборочном раунде «Пюник» встретится с лучшим в противостоянии «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Раднички» (Сербия), игры пройдут 9 и 16 августа.

«Пюник» (Ереван, Армения) — «Тобол» (Костанай, Казахстан) 1:0 (1:0)

Первая игра: 1:2

Гол: Конате 82 (1:0)

Предупреждения: Трусевич 25 — Нургалиев 38, Жулпа 51

Удаление: Аветисян 89

«Пюник»: Драгоевич, Григорян, Аветисян, Корян (Богатырев 76), Трусевич, Войнов (Конате 46), Дмитриев, Айрапетян, Кадьо, Овсепян (Аракелян 46), Жестоков

«Тобол»: Непогодов, Кассай, Мирошниченко, Дмитренко (Дарабаев 89), Квеквескири, Нургалиев, Канкава, Жулпа, Нусербаев, Быстров (Лескано 80), Федин

Главный судья: Петр Арделяну (Чехия)

31 июля. Ереван. Республиканский стадион им. Вазгена Саргсяна.

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