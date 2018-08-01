Запрет на взимание банками комиссий за ведение счета по ипотеке введен в РК

Эта норма закона о банках вступила в силу с 16 июля 2018 года.

В Казахстане в рамках оптимизации перечня комиссий и сокращения расходов заемщиков при получении и обслуживании займов по инициативе Национального Банка введен запрет на установление и взимание банками комиссий за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием ипотечного займа, а также за зачисление займа на банковский счет по договорам ипотечного займа, передает Zakon.kz.

По информации Нацбанка, эта норма закона о банках вступила в силу с 16 июля 2018 года.

«Аналогичная норма об отмене комиссий за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием займа, а также за зачисление займа на банковский счет в отношении всех займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, содержится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража», рассматриваемом в настоящее время Мажилисом Парламента Республики Казахстан», - сообщили в Нацбанке.

При этом отмечается, что 30 мая 2016 года Национальным Банком был утвержден Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения (введен в действие с 1 июля 2016 года).

Перечень комиссий позволил значительно сократить количество взимаемых банками комиссий и унифицировать их по наименованиям и смысловым назначениям, что сделало их более понятными для заемщиков.

Перечень комиссий распространяется на договоры банковского займа, заключенные с 1 июля 2016 года, т.е. после введения его в действие.

При этом по договорам банковского займа, заключенным с физическими лицами до 1 июля 2016 года, банки в соответствии со статьей 39 закона о банках, вправе взимать комиссии, указанные в договоре банковского займа и установленные Правилами об общих условиях проведения операций.

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