Республиканская комиссия приступила к распределению образовательных грантов

В конкурсе на присуждение образовательных грантов принимают участие 75430 человек.

1 августа начала работу республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

«В состав Республиканской комиссии вошли представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей, Ассоциации высших учебных заведений, общественных объединений, общественного совета по вопросам образования и науки и защите прав детей МОН РК, педагогической общественности», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на заседании республиканской комиссии подводятся итоги подготовительной работы по приему в высшие учебные заведения. В течение года министерством предпринят ряд системных мер по повышению качества отбора и формирования студенческого континента.

«В рамках поручения Главы государства Н. Назарбаева «Пять социальных инициатив» в текущем году увеличен объем госзаказа на 20 тысяч грантов. Из них 11 тысяч направлены на технические специальности, в том числе на подготовку специалистов в области информационных технологий, робототехники и нано-технологий, 5 тысяч на другие специальности, востребованные рынком труда, 3 тысячи направлены на подготовку магистров, 1 тысяча - на подготовку докторов PhD. Так, количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 53 594 грантов», - пояснили в Минобре.

Из них 50 944 грантов для приема на 1 курс по очной форме обучения, 2 650 мест - на подготовительные отделения вузов.

С учетом указанных приоритетов, 24 737 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 9 499 грантов - на педагогические, 2 785 грантов - на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, 2 700 грантов – на медицинские специальности, 1 450 – на гуманитарные специальности, 100 – на специальности права, 300 – на специальности искусств, 1 780 – на специальности социальных наук, экономики и бизнеса, 3 246 – на специальности естественных наук, 2 330 – на специальности услуги, а также 500 грантов на специальности военного дела и безопасности.

При этом расширен перечень вузов, допущенных к размещению госзаказа. В конкурсе на присуждение образовательных грантов принимают участие 75430 человек, в том числе 60327 человек с казахским языком обучения, 14810 - с русским языком обучения, 293 - с английским языком обучения.

В конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» принимают участие 5494 человек.

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