Увеличено число налогов, которые можно оплатить через eGov

Ранее на портале были доступны для оплаты лишь 4 вида налогов для физических лиц.

1 августа АО "Национальные информационные технологии" совместно с Комитетом государственных доходов МФ РК сообщают о запуске новой услуги "Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет" на портале eGov.kz, передает Zakon.kz.

Данная услуга позволит налогоплательщикам (физическим и юридическим лицам) оплатить 18 типов налогов и обязательных платежей.

1. Корпоративный подоходный налог (2 вида);

2. Индивидуальный подоходный налог (3 вида);

3. Социальный налог;

4. Налог на имущество ЮЛ и ИП;

5. Земельный налог (2 вида);

6. Налог на транспортные средства ЮЛ;

7. Единый земельный налог;

8. Налог на добавленную стоимость (6 видов);

9. Акцизы (12 видов);

10. Специальные платежи и налоги недропользователей (10 видов);

11. Рентный налог на экспорт (2 вида);

12. Налог на игорный бизнес;

13. Фиксированный налог;

14. Сборы (10 видов);

15. Платы (15 видов);

16. Таможенные платежи (27 видов);

17. Прочие платежи (2 вида);

18. Пошлины (2 вида).

Для проведения оплаты необходимо:

• наличие регистрации в качестве налогоплательщика;

• наличие средств для проведения оплаты.

Налогоплательщик имеет возможность авторизоваться как физическое лицо и оплатить налоги юридического лица, заполнив данные БИН и наоборот. ЭЦП и авторизация на портале не требуются.

Результатом оказания услуги является электронный чек.

Ранее на портале были доступны для оплаты лишь 4 вида налогов для физических лиц: налог на имущество, налог на транспорт, земельный налог и оплата пени, штрафов, недоимок за налоги.

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