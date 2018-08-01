Увеличено число налогов, которые можно оплатить через eGov
Ранее на портале были доступны для оплаты лишь 4 вида налогов для физических лиц.
1 августа АО "Национальные информационные технологии" совместно с Комитетом государственных доходов МФ РК сообщают о запуске новой услуги "Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет" на портале eGov.kz, передает Zakon.kz.
Данная услуга позволит налогоплательщикам (физическим и юридическим лицам) оплатить 18 типов налогов и обязательных платежей.
1. Корпоративный подоходный налог (2 вида);
2. Индивидуальный подоходный налог (3 вида);
3. Социальный налог;
4. Налог на имущество ЮЛ и ИП;
5. Земельный налог (2 вида);
6. Налог на транспортные средства ЮЛ;
7. Единый земельный налог;
8. Налог на добавленную стоимость (6 видов);
9. Акцизы (12 видов);
10. Специальные платежи и налоги недропользователей (10 видов);
11. Рентный налог на экспорт (2 вида);
12. Налог на игорный бизнес;
13. Фиксированный налог;
14. Сборы (10 видов);
15. Платы (15 видов);
16. Таможенные платежи (27 видов);
17. Прочие платежи (2 вида);
18. Пошлины (2 вида).
Для проведения оплаты необходимо:
• наличие регистрации в качестве налогоплательщика;
• наличие средств для проведения оплаты.
Налогоплательщик имеет возможность авторизоваться как физическое лицо и оплатить налоги юридического лица, заполнив данные БИН и наоборот. ЭЦП и авторизация на портале не требуются.
Результатом оказания услуги является электронный чек.
Ранее на портале были доступны для оплаты лишь 4 вида налогов для физических лиц: налог на имущество, налог на транспорт, земельный налог и оплата пени, штрафов, недоимок за налоги.
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