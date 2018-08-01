На какие банковские комиссии наложен запрет, рассказали в Нацбанке

Банкам запрещается требование выплаты комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, начисленных в период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства.

Национальный Банк совместно с министерством юстиции в рамках проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража» выступили с инициативой установить запрет банкам по договорам банковского займа обращать взыскания на алиментные платежи на содержание детей, в случае открытия по требованию заемщика для данных целей отдельного банковского счета, передает Zakon.kz.

16 июля 2018 года введен в действие закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан», которым предусмотрены следующие нормы, направленные на защиту прав заемщиков:

- банкам запрещено требование выплаты комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, начисленных в период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства;

- с целью сохранения приоритета погашения основного долга при недостаточности платежа для исполнения обязательства по займу платежи по комиссиям и иным платежам, связанным с выдачей и обслуживанием займа отнесены к шестой очереди (вводится с 01.01.2019 г.);

- в целях дополнительной поддержки проблемных ипотечных заемщиков банкам предоставлено право сдавать в аренду на основании договора имущественного найма (аренды) жилище, выступавшее ранее в качестве залога по договору ипотечного займа и перешедшее в последующем в собственность банка (вводится в действие после внесения изменений и дополнений в Программу рефинансирования).

Как отмечается, всего по инициативе Нацбанка, начиная с 2006 года были приняты более 20 законодательных норм, направленных на усиление защиты прав и интересов клиентов банков.

Так, в 2015 году был принят большой блок беспрецедентных на территории стран постсоветского пространства законодательных поправок, направленных на снижение долговой нагрузки заемщиков, исключение в будущем зависимости обязательств заемщиков от внешних факторов, обеспечение прозрачности банковских услуг.

В частности, законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» от 24.11.2015 года предусмотрены:

- запрет на выдачу ипотечных займов в иностранной валюте физическому лицу, не имеющему доходов в данной валюте;

- запрет на требование вознаграждения и неустойки, начисленных после 180 дней просрочки обязательства по договору ипотечного жилищного займа;

- запрет на капитализацию (суммирование) вознаграждения и неустойки к основному долгу по ипотечному жилищному займу;

- запрет на взыскание долга из иного имущества должника по договору ипотечного займа при реализации залога, полностью обеспечивающего основное обязательство на момент заключения ипотечного договора и реализуемого в судебном порядке;

- ограничение на начисление повышенной неустойки (штрафа и пени) по займу при просрочке более 90 дней (по истечении 90 дней: не более 0,03% в день от суммы просроченного платежа). Норма имеет обратную силу, т.е. при наличии начисленной пени после 01.07.2016 года она будет пересчитана в соответствии с новыми требованиями, что фактически снизит ежедневный платеж заемщика по неустойке более чем в 10 раз.

- право заемщика на первоочередное погашение просроченного основного долга и вознаграждения при недостаточности денег, и в длительной его неплатежеспособности – право на погашение неустойки и штрафов в последнюю очередь;

- требование к предоставлению розничных кредитов по фиксированной ставке, без каких-либо дополнительных комиссий и платежей со стороны заемщика;

- запрет на изменение условий договоров банковского займа в одностороннем порядке, за исключением предусмотренных законом случаев улучшения для заемщика при уведомлении заемщика;

- ограничение на взыскание денег со счета заемщика-физического лица не более 50% от находящейся и/или поступающей суммы.

В 2017 году был принят большой блок поправок, связанных с регулированием коллекторской деятельности. Нововведения позволили создать прозрачное правовое поле по досудебному порядку взыскания задолженности и установить порядок взаимодействия коллекторов с должниками.

Кроме того, с 1 октября 2017 года введен срок исковой давности по требованиям банков к заемщикам по неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению договоров банковского займа, заключенных с 1 октября 2017 года (составляет пять лет)

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