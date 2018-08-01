Какие улицы Алматы перекроют из-за Кубка Азии по триатлону

В числе участников спортсмены из более чем 20 стран.

Автомобильные дороги возле озера Сайран в Алматы перекроют в дни проведения Кубка Азии по триатлону, сообщает Zakon.kz.

3 – 5 августа 2018 года в рамках проведения Кубка Азии и Чемпионата РК по триатлону будет частично перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения велоэтапа соревнований.

3 августа во время тренировочного заезда с 13.00 до 15.30 будет перекрыто:

Движение по улице Толе би (по южной стороне) от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта.

Движение по улице Утеген батыра от ул. Толе би до ул. Жубанова. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

4 августа во время проведения соревнований с 05.00 до 13.00 будет перекрыто:

Движение по улице Толе би (по южной стороне) от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта.

Движение по улице Утеген батыра от ул. Толе би до ул. Жубанова. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

5 августа во время проведения соревнований с 06.00 до 15.00 будет перекрыто:

Движение по улице Толе би (по южной стороне) от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра. Северная сторона будет свободна для движения автотранспорта.

Движение по улице Утеген батыра от ул. Толе би до пр. Абая. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Движение по проспекту Абая (по северной стороне) от ул. Утеген батыра до ул. Саина. Южная сторона будет свободная для движения автотранспорта.

"Кубок Азии и Чемпионат РК по триатлону в Алматы проходят впервые. В числе участников не только наши сограждане, но и спортсмены из более чем 20 стран. Перекрытие дорог для таких масштабных событий – это мировая практика. Мы стараемся минимизировать площадь и время перекрытия дорог, чтобы не затруднять движение транспорта. Надеемся на понимание горожан и рекомендуем заранее скорректировать маршруты на выходные", - сообщили организаторы мероприятия.

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