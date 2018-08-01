В Алматы пятые сутки разыскивают работницу банка
Женщина вышла с работы 28 июля.
Фото : newtimes.kz1 августа 2018, 16:00
Информация о пропаже 31-летней матери двоих детей появилась в социальных сетях, передает ИА «NewTimes.kz».
Мадина Бакибаева вышла с работы 28 июля и домой не пришла.
«Она работает в банке, у нее двое детей. В субботу она вышла с работы и домой не пришла. Вроде не было никаких ссор», - сказал брат мужа пропавшей.
Родные женщины обратились в полицию.
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