Инфляция в Казахстане составила 2,7% за 7 месяцев

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на холодную воду увеличились на 4,4%, канализацию – на 3,2%.

В Казахстане цены на продовольственные товары за 7 месяцев увеличились на 2,5%, непродовольственные – на 3%, платные услуги – на 2,8%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Минэкономики РК.

С начала текущего года повышение цен отмечено на свеклу на 35,7%, морковь – на 34,5%, сахар-песок – на 12,1%, сыр сычужный – на 8,1%, молоко консервированное – на 7,1%, сыр и творог – на 6,3%, кофе – на 5,8%, масло сливочное, изделия из мяса – по 4,5%, кисломолочные продукты – на 4,4%, баранину – на 4%, конину – на 3,9%, говядину – на 3,7%, молоко свежее, свинину – по 3,6%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 57,3%, помидоры – на 44,2%, чеснок – на 26,7%, яйца – на 12,3%, перец сладкий – на 10,4%, картофель – на 5,9%.

Прирост цен на книги составил 4,8%, строительные материалы – 4,2%, автомобили – 4,1%, фармацевтическую продукцию – 4%, одежду и обувь – 3,7%, бытовые приборы – 3,6%, текстильные изделия, стеклянные и керамические изделия – по 3,5%, мебель и предметы домашнего обихода – 3,2%, товары личного пользования – 3%, моющие и чистящие средства – 2,6%. Дизельное топливо подорожало на 12,9%, сжиженный газ в баллонах – на 4,8%, а бензин – подешевел на 2%.

Уровень цен на услуги кабельного телевидения вырос на 9,1%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств – по 6%, услуги санаториев – на 5,1%, парки развлечений – на 5%, услуги детских дошкольных учреждений – на 4,6%, здравоохранения – на 3,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 3,6%, сотовой связи – на 3,1%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 25,3%, междугородним автобусом – на 5,6%, железнодорожным транспортом – на 5,1%, внутригородским автобусом – на 3,1%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на холодную воду увеличились на 4,4%, канализацию – на 3,2%.

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