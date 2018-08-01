19 поездов задерживаются из-за схода грузовых вагонов

Пассажирам положено возмещение 3% от стоимости билетов за каждый час простоя, но не более стоимости билета.

Из-за схода грузовых вагонов произошли изменения в графиках движения 19 пассажирских поездов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

В настоящее время прилагаются все меры для восстановления графикового движения поездов.

Согласно правилам перевозок пассажиров и багажа, утвержденным министерством по инвестициям и развитию РК, пассажиру положено возмещение 3% от стоимости билетов за каждый час простоя, но не более стоимости билета.

"Компенсацию можно получить в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки", в связи с большим количеством обращающихся пассажиров, возможны возникновения очередей. Национальный перевозчик приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и просит отнестись с пониманием к данной ситуации", - сообщили в компании.

Более подробную информацию можно получить по единому номеру 105 и на справочных службах железнодорожных вокзалов.

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