Что делать, если заблудился в горах и нет сотовой связи

Первым делом эксперты советуют не паниковать.

Спасатели Алматинской области дали ряд советов, что делать туристам, если они заблудились в горах, передает Zakon.kz.

В горах может заблудиться любой, как новичок, так и опытный путешественник. Даже если человек идет в горах по однажды пройденному маршруту, у него все равно есть вероятность заблудиться, утверждают эксперты.

Риск потерять ориентировку повышается зимой или вечером, когда начинаются сумерки. Может заблудиться как один человек, так и группа людей.

Как вести себя, если заблудились в горах?

Первым делом - не паниковать. По словам эксперта, действия в состоянии эффекта могут привести к непредсказуемым последствиям. Например, можно случайно упасть с горы и получить травмы. Сохраняя самообладание, попытайтесь связаться с родными и со службой спасения по номеру 112, передав необходимую информацию.

Если же нет мобильной связи, нужно надеяться на свои силы. Расположитесь на открытой местности и дайте сигнал спасателям — в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду. Большинство людей начинают спускаться с горы. Этого не стоит делать, так как ситуация только усугубится.

Представьте: вы спускаетесь к первой попавшейся низине, а спасатели идут по другой стороне и не видят вас. Тем временем вы спустились, потом обратно поднялись и еще больше затерялись.

Если же вы уверены в своих силах, тогда бывалые туристы советуют все же спуститься в низину, но уже по проложенной горной тропинке. Проще всего это сделать по направлению потока, который стекает с вершины вниз. Но этого не стоит делать ночью. Проследить за направлением течения с наступлением сумерек будет крайне трудно, и двигаться по вершинам вслепую опасно для здоровья и жизни.

Если выбраться из гор до наступления ночи не удалось, следует обустроить ночлег, который сможет уберечь от зверей и переохлаждения.

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