В Алматы ограничат движение на улице Тимирязева

Общественный транспорт будет ходить маршрутам без изменений.

С 3 по 5 августа в Алматы в связи с дорожно-строительными работами по ул. Тимирязева при реконструкции улиц по линии BRT движение личного автотранспорта от ул. Байзакова до ул. Шашкина будет временно приостановлено. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алматы.

Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.

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