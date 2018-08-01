В Алматы ограничат движение на улице Тимирязева
Общественный транспорт будет ходить маршрутам без изменений.
Фото : photofile.ru1 августа 2018, 21:14
С 3 по 5 августа в Алматы в связи с дорожно-строительными работами по ул. Тимирязева при реконструкции улиц по линии BRT движение личного автотранспорта от ул. Байзакова до ул. Шашкина будет временно приостановлено. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Алматы.
Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4930890-d163deb0aa7c19555b75b731aef06a84
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...