В Астане один рабочий остается под завалами рухнувшего коттеджа

Проводятся необходимые работы для спасения человека.

В Астане спасатели ведут борьбу за жизнь одного из рабочих, который остался под завалами, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК. Задействована кинологическая группа Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда.

Вечером в среду, 1 августа, на улице Балкантау произошло ЧП. В доме 171, двухэтажном коттедже, который еще не достроили, обвалились полы перекрытия между первым и вторым этажами.

В результате обрушения под завалом остались рабочие 1970 г.р., 1983 г.р., которые доставлены в больницу.

Проводятся работы по извлечению из-под завала еще одного рабочего, который признаки жизни подает.

На месте работают спасатели Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда Комитета по чрезвычайным ситуациям, также находятся медики Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям.

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