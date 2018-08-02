"Астана" прошла в третий отборочный тур Лиги Чемпионов

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы «Астана» в Дании сыграла вничью с «Мидтьюлландом» — 0:0.

Первая игра команд завершилась победой столичного коллектива со скользким счетом 2:1, а это, особенно после провала костанайского «Тобола», навеяло плохие мысли, но астанчане все-таки другой клуб и уже много раз доказывали свой уровень.

Стартовый состав Романа Григорчука был боевым, место в нападении занял Жуниор Кабананга, в остальном же изменений не произошло. Первые минут, казалось, датчане хотели сделать опасными для ворот соперника, но сделать это не удалось, гости не позволили забить быстрый гол или закрыть себя в штрафной. У «Астаны» стали появляться моменты после десятой минуты, когда Кабананга дважды получал мяч в штрафной, но в первый раз неудачно, а во второй пробил прямо во вратаря Йеспера Хансена. Неприятный момент произошел чуть позже, когда конголезец перекинул голкипера и мяч скакнул за линию, затем его вынес вратарь, но судья этот гол не засчитал. Ласло Кляйнхайслер потихоньку начинал метить по воротам соперника издали, видимо очень хотел пополнить свой бомбардирский счет. Начиная, примерно, с середины первой половины, игра не представляла ничего интересного, хозяева дошли до симуляций в чужой штрафной, однако судья не отреагировал.

Датчане после свистка на старт второго тайма активно пошли вперед, было видно, что на бой их зарядили серьезно. «Астана» не отступала от своей тактики, играя на контратаке, она частенько доставляла неудобства сопернику, но главное было самим не пропустить. Прострел в штрафную Эрича завершился неудачно попыткой ударить от Фрэнка Огочукву. Наставник хозяев начал делать замены для усиления прессинга, в целом эта затея удалась. Григорчук решил сменить наконечник атак, вместо Кабананги вышел Алексей Щеткин. Ряд моментов создали хозяева поля, претендовавших на гол, однако астанчане контролировали ситуацию, по крайней мере, так казалось. Марин Томасов мог снять все вопросы, только из центра штрафной ударил по центру и Хансен справился. Градус матча возрастал с каждой минутой, снова серия отличных моментов у команд, однако голов не было, что было на пользу чемпиону Казахстана, прошедшему дальше в этом нелегком сражении.

В третьем отборочном раунде «Астана» сыграет с загребским «Динамо», игры пройдут 7/8 и 14 августа.

«Мидтьюлланд» (Хернинг, Дания) — «Астана» (Астана, Казахстан) 0:0

Первая игра: 1:2

Предупреждения: Спарв 47, Мабиль 80, Окосун 90+6 — Аничич 65, Маевский 81, Мужиков 90, Томасов 90+6

«Мидтьюлланд»: Хансен Й., Хансен К., Спарв (Мабиль 59), Хенде, Поульсен Я., Мунксгор, Санне, Святченко (Окосун 76), Онуачу, Огочукву (Дуэлунн 71), Викхейм

«Астана»: Эрич, Рукавина, Аничич, Кляйнхайслер (Логвиненко 90+2), Мужиков, Педро Энрике (Муртазаев 78), Томасов, Маевский, Кабананга (Щеткин 62), Постников, Шомко

Главный судья: Хуан Мартинес (Испания)

1 июля. Хернинг. «Арена Хернинг».

Источник: sports.kz

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