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WhatsApp будет брать с бизнеса деньги за отправку сообщений клиентам

Владеющая мессенджером Facebook ищет способы заработать на нем.

Фото : iStock2 августа 2018, 01:58

Мессенджер WhatsApp сделает рассылку сообщений платной для бизнес-пользователей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Стоимость доставки каждого сообщения будет составлять от 0,5 до 9 центов в зависимости от страны. Компания пока не объявляла тарифы разных странах.

Агентство отмечает, что владеющая мессенджером Facebook ищет способы заработать на нем. Расходы компании растут на фоне связанных с конфиденциальностью пользователей скандалов и признаний Facebook в том, что соцсети вызывают зависимость.

Reuters пишет, что отправка одного сообщения будет обходиться компаниям дороже, чем отправка SMS. Из блога WhatsApp следует, что платными будут «некоторые сообщения». В нем говорится, что это заставит бизнес более внимательно относиться к тому, какие сообщения получают его клиенты.

О разработке мессенджера для бизнеса от WhatsApp стало известно в сентябре прошлого года. Уже тогда исполнительный директор WhatsApp Мэтт Айдем говорил, что в будущем компания будет взимать с бизнеса деньги за использование некоторых функций.


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