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В Алматы включат сирены

В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.

Фото : dpchas.com.ua2 августа 2018, 08:15

2 августа в 12:55 Департамент по ЧС г. Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения, сообщает Zakon.kz.

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12ч.55м., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.

В этой связи Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие.


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