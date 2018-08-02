Программу развития образования и науки на 3 года утвердило правительство

В рамках внедрения обновленного содержания образования реализуется подготовка к поэтапному переходу на обучение на трех языках и введению преподавания отдельных предметов на английском языке.

Постановлением правительства Казахстана от 24 июля 2018 года утверждена государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в программе отмечается, что существующая сеть организаций дошкольного образования и темпы его инфраструктурного обновления не успевают за ростом рождаемости детей и процессом урбанизации в Казахстане. При довольно высоких количественных показателях охвата детей качество услуг, предоставляемых дошкольными организациями, все еще остается на недостаточном уровне.

В значительной степени это результат непрестижного социального статуса профессии воспитателя. Также говорится, что ежемесячная заработная плата воспитателя (самая низкая - 41,4 тысяч тенге, самая высокая - 76,4 тысяч тенге) значительно ниже средней зарплаты по стране. В сравнении со странами ОЭСР несопоставимо разнятся показатели наполняемости групп в дошкольных организациях.

В Казахстане в среднем на одного педагога приходится 30-35, в странах ОЭСР - 14 детей.

«Актуальность обозначенных проблем обуславливает необходимость форсирования действий в обеспечении равных возможностей для всех детей младшего возраста с учетом мировых трендов», - говорится в документе.

В рамках внедрения обновленного содержания образования реализуется подготовка к поэтапному переходу на обучение на трех языках и введению преподавания отдельных предметов на английском языке.

Так, с сентября 2017 - 2018 учебного года в 153 школах в пилотном режиме начато преподавание отдельных предметов естественно-научного цикла на английском языке, в 379 школах начато внедрение элементов английского языка в преподавание предметов.

Таким образом, с 2017 - 2018 учебного года обучение на трех языках осуществляется в 2206 школах республики, в том числе в 20 НИШ, 27 лицеев «Білім-инновация», 33 специализированных школах для одаренных детей, в 153 пилотных школах и других школах.

В 2017 - 2018 учебном году в стране функционирует 125 специализированных организаций образования для одаренных детей с контингентом - 64,7 тысяч учащихся.

За 2013 - 2017 годы по результатам участия казахстанских учащихся в международных олимпиадах и научных соревнованиях Казахстан входит в число 10 лучших стран мира по математике, физике и химии.

Общее количество победителей интеллектуальных соревнований составляет в 2014 году - 1 376 человек, в 2015 году - 1 309 человек, в 2016 году - 1 273 человек, в 2017 году - 688 человек.

Разработан профессиональный стандарт педагога и пересмотрены механизмы приема на педагогические специальности.

По новым трехуровневым программам повышения квалификации, разработанным Центром педагогического мастерства НИШ, в 2012 - 2017 годах прошли курсовую подготовку 68,7 тысяч педагогов. За пять лет проведены 217 онлайн-семинаров и 493 мастер-классов для учителей общеобразовательных школ.

Для анализа качества проведенных курсов повышения квалификации, а также определения их эффективности в 2016 году проведено мониторинговое исследование.

В 2016 - 2017 годах 152,4 тысяч учителей (53 %) прошли курсы повышения квалификации по обновленному содержанию образования.

«Новая модель оплаты труда гражданских служащих, в том числе работников образования, запущена с 1 января 2016 года. Предусматриваются дифференцированные доплаты педагогам и стимулирующие надбавки. Это будет способствовать улучшению профессионализма учителей, повышению привлекательности профессии и сокращению чрезмерно высокой педагогической нагрузки», - указывается в программе.

Для проведения полномасштабных действий по развитию обучения на трех языках реализуется Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015 - 2020 годы.

Создаются условия для дополнительного образования и занятости детей во внеурочное время. Охват детей, занимающихся во внешкольных организациях и школьных кружках, составляет 65,8 %.

Новые подходы формирования молодого поколения, обладающего чувством ответственности за принимаемые решения и судьбу своей страны, заложены в Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее».

В документе также отмечается рост доли выпускников, подтверждающих успешность завершения школьного образования. Вместе с тем с учетом новых глобальных вызовов XXI века актуализируются вопросы качественного образования для всех детей.

Инфраструктура общего среднего образования требует ускоренных темпов развития. Географические преимущества страны обуславливают 3-х кратное преобладание школ на селе.

Число школ, расположенных в сельской местности, преобладает над городскими в 3,3 раза. При этом учащихся городских школ больше в сравнении с сельскими (город - 1 650 672 человек, село - 1 400 098 человек).

В каждом малонаселенном пункте государство гарантирует функционирование малокомплектной школы (далее - МКШ). 2 944 школы республики являются МКШ. В некоторых областях малокомплектными являются подавляющее большинство школ: в Северо-Казахстанской области - 79,0 %, Акмолинской - 67,6 %, Костанайской - 67,5 %, Восточно-Казахстанской - 54 %.

Как отмечается, в республике на 1 января 2017 года проживают 5,6 млн детей в возрасте от 0 до 18 лет, из них около 8,6 % составляют уязвимую часть детского населения - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с особыми образовательными потребностями, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети, находящиеся в конфликте с законом и др.

Для всех категорий детей создаются равные возможности и условия для реализации прав на получение бесплатного общеобязательного среднего образования, путем развития инклюзивного образования и обеспечения равного доступа к качественному образованию всех категорий детей: имеющих проблемы здоровья (с особыми образовательными потребностями, дети-инвалиды), имеющих трудности социальной адаптации в обществе (с девиантным поведением, с низким социально-экономическим и социально-психологическим статусом), из семей мигрантов, оралманов, беженцев и проживающих в населенных пунктах, где отсутствуют школы.

Одним из главных направлений государственной политики в области защиты прав детей является снижение социального сиротства.

Из 27,3 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 21,0 тысяч - охвачены альтернативными формами семейного устройства (опека, попечительство, патронат).

В целях предупреждения социального сиротства предпринимается ряд мер, в том числе по своевременному выявлению семейного и детского неблагополучия, оказанию необходимой помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, развиваются альтернативные формы устройства детей.

Существуют альтернативные формы семейного устройства - опека, патронат и усыновление, приемная семья, гостевая семья.

Как следует из документа, в Глобальном индексе конкурентоспособности 2016 - 2017 года Всемирного экономического форума Казахстан занимает 57 позицию среди 137 стран мира. Из 12 К образования и науки прогресс достигнут по 5, в том числе по охвату начальным образованием, охвату средним образованием, качеству начального образования, качеству математики и естественно-научного образования, качеству школ менеджмента.

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