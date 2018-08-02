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Курс доллара бьет новые рекорды

В обменниках доллар продают по 350,8 тенге.

Фото : mail.kz2 августа 2018, 11:31

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 349,44 тенге за доллар (+1,23 тенге), объем торгов – 68,350 млн тенге (-5 150 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5535 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 349,5-350,8 тенге, евро - 407,1- 409,1 тенге, рос.рубля - 5,55-5,6 тенге.

В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.


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