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Главаря ОПГ «Четыре брата» приговорили к 12 годам тюрьмы

Срок отбывания наказания считать с 7 декабря 2016 года.

Фото : inform.kz2 августа 2018, 13:18

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области сегодня вынесли приговор в отношении членов организованной преступной группировки (ОПГ) «Четыре брата», в том числе главаря ОПГ Еркина Избасара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, согласно приговору, Еркина Избасара, обвиняемого как руководителя ОПГ, признали виновным по статьям 28, 125, 181, 189, 226, 262 и 287 Уголовного кодекса РК. По совокупности преступлений, согласно статье 58 УПК, Еркина Избасара приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Срок отбывания наказания считать с 7 декабря 2016 года.

По делу ОПГ «Четыре брата» проходят 26 человек, в том числе бывший заместитель начальника Департамента внутренних дел Актюбинской области Рахат Аханов. Их обвиняют в крупных хищениях нефти с месторождений.


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