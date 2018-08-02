Врачи рассказали о травмах рабочих, пострадавших при обрушении коттеджа

Состояние пострадавших оценивается, как стабильное - средней степени тяжести.

В управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали о состоянии строителей, пострадавших в результате обрушения коттеджа в Астане, передает Спутник.

Мужчины находятся под наблюдением врачей в первой городской больнице.

"Состояние пострадавших оценивается, как стабильное — средней степени тяжести. Медпомощь была оказана всем в полном объеме. Они госпитализированы в профильные отделения с диагнозом "политравмы", — сообщила представитель пресс-службы управления Айгерим Ардак.

В акимате не уточнили, были ли рабочие трудоустроены по закону. По предварительным данным, все пострадавшие имеют гражданство Казахстана.

Читайте также:

Спасены все рабочие, оказавшиеся под завалами коттеджа в Астане

После обрушения в недостроенном объекте начато досудебное расследование, сообщили в пресс-службе столичного департамента внутренних дел.

В среду по невыясненным причинам рухнули полы перекрытия между первым и вторым этажами в недостроенном доме. Сначала из-под завалов вытащили двух мужчин 1970 и 1983 годов рождения. Их доставили в больницу. После поисков спасатели обнаружили под завалами третьего мужчину, он также был госпитализирован с травмами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!