Сын выселил Турсенгали Алагузова из квартиры, расположенной в Esentai Apartments

В мае 2017 года доверенность, выданную на имя отца, Арсен отменил.

Арсен Алагузов через суд выселил отца из своей квартиры, расположенной в доме по пр.Аль-Фараби д.77/3 (Esentai Apartments), передает Zakon.kz.

Как было установлено в суде, в 2015 году Арсен Алагузов заключил предварительный договор купли-продажи, а также в 2016 году договор аренды квартиры по пр.Аль-Фараби. Он разрешил в ней жить членам семьи, в том числе отцу Турсенгали Алагузову.

В мае 2017 года доверенность, выданную на имя отца, Арсен отменил.

"В октябре 2017 г. неоднократно направлял ответчику уведомления об освобождении квартиры. Вместе с тем, ответчик, не являющийся в настоящее время членом семьи, добровольно освобождать квартиру отказывается", - сказано в постановлении суда.

В связи с этим Арсен обратился с иском о выселении в суд. Решением Бостандыкского районного суда Алматы от 20 апреля 2018 года исковые требования были удовлетворены частично и Турсенгали Алагузова выселили из квартиры.

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Не согласившись с решением суда Алагузов старший обратился в вышестоящую инстанцию. В Алматинском городском суде решение суда первой инстанции оставили без изменения.

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