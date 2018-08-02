Какие средства самообороны способны вас защитить

О плюсах и минусах различных средств самозащиты, разрешенных для применения в Казахстане.

Криминальные сводки ежедневно напоминают о том, что обычному казахстанцу все же стоит иметь какое-то средство самообороны, способное помочь при нападении преступников. Закон разрешает официально приобрести электрошокер, газовый пистолет, гладкоствольное ружье и даже нарезную винтовку. Обзавестись газовым баллончиком или другим устройством, снаряженным слезоточивым газом, пневматическим оружием. Как выбрать то, что не окажется в критической ситуации бесполезной игрушкой и действительно сможет защитить, попытался разобраться журналист Zakon.kz.

Электрическое оружие

Как говорят специалисты, электрошокер действительно может быть неплохим подспорьем при самообороне, особенно для женщин. Однако для этого он должен быть достаточно мощным, тогда как в магазинах продается лишь сильно ослабленная модификация этого прибора. Реальные электрошокеры, которые, например, используются в работе американских полицейских, можно достать лишь нелегально. Но в этом случае его владелец рискует сам оказаться за решеткой.

По закону все электрошокеры, официально ввозимые в Казахстан, должны пройти экспертизу на предмет силы действия и получить соответствующий сертификат. То есть, они не должны нести угрозу жизни или причинять серьезный вред здоровью человека. Зато цена на этот прибор составляет в среднем от 15 до 70 тысяч тенге. Более того, приобрести его в магазине можно лишь по достижении 18 лет, и для этого собрать кучу справок и других документов, свидетельствующих о вашем психическом здоровье и безопасности для общества. А в довершении ко всему приобрести сейф и оборудовать помещение сигнализацией.

Следить за выполнением правил хранения электрошокера, а также время от времени проверять его владельца (например, если с подобным оружием где-то неподалеку было совершено преступление), будет участковый инспектор полиции. Понятно, что подобная перспектива у многих отбивает желание обзаводиться таким средством самозащиты. По крайней мере, легально.

В качестве альтернативы люди обзаводятся электрошокерами, продающимися в интернет-магазинах. Зачастую их продавцы преподносят свою продукцию, как настоящее чудо техники, способное «отключить» нападающего от пары минут до получаса. При этом запрашиваемая цена выгодно отличается от магазинной, и не надо собирать никаких документов. Некоторые продавцы обещают даже предоставить сертификат на свой товар и прямо указывают, что это оружие самозащиты вполне законно и не требует никакой дополнительной регистрации в полиции.

Однако полицейские настоятельно рекомендуют не верить такой рекламе и предупреждают, что за незаконное приобретение, реализацию и ношение незарегистрированного в ОВД электрического оружия предусмотрена административная ответственность в размере от 20 до 40 месячных расчетных показателей (1 МРП составляет 2405 тенге), с конфискацией оружия.

Да и эффективность таких «нелегалов» весьма сомнительна. Судя по многочисленным Интернет-форумам, где обсуждаются плюсы и минусы электрического оружия (я не имею в виду интернет-магазины, настойчиво рекламирующие свой товар), нелегальные производители, не желая рисковать своей свободой, уменьшают мощность произведенных приборов так, что они становятся годны лишь для отпугивания бродячих собак и умерщвления насекомых. В лучшем случае могут отпугнуть не слишком храброго преступника, но в реальной драке малоэффективны.

Правда некоторые умельцы пытаются усилить их самостоятельно, но здесь опять же встает вопрос о безопасности самого владельца и последствиях применения. Если с помощью электрошокера будет убит человек, то обороняющийся, независимо от обстоятельств дела, однозначно окажется на скамье подсудимых. В общем, вывод напрашивается один – либо делать все по закону, либо приобрести другое средство самозащиты.

Газовое оружие

По словам продавцов оружейных магазинов, наиболее эффективным средством самозащиты является газовое оружие. Каждый казахстанец достигший 18-летнего возраста, получив разрешение от ОВД, может заиметь пистолет или револьвер, имеющий полное сходство с реально существующим боевым прототипом. А те, кто не хочет возиться со сбором различных справок, тратиться на сейф, установку сигнализации, да и само оружие (которое стоит порядка 30 – 100 тысяч тенге), вполне может обзавестись газовым баллончиком. Благо их выбор обширен, а средняя цена составляет 2-3 тысячи тенге.

Есть и промежуточный вариант – бесствольное средство самообороны «Удар», предназначенное для распыления слезоточивого газа. Это устройство представляет собой предмет внешне похожий на пистолетную рукоятку, в которую заряжаются 5 патронов, а точнее одноразовых аэрозольных малогабаритных баллончиков (так, называемых БАМов) заполненных соответствующим действующим веществом (ирритантом). Правда стреляет «Удар» не облаком газа, а струей маслянистой жидкости (которой желательно угодить в глаза или в лицо противника) и стоит 7-9 тысяч тенге в зависимости от модификации, плюс БАМы (в среднем по 400 тенге за штуку).

Однако опять же, если верить различным интернет-форумам, далеко не все эти устройства так эффективны, как утверждают их продавцы. Например, применяя его, нужно учесть направление ветра, дабы газовое облако вместо нападавшего не накрыло самого обороняющегося. Также бытует мнение о том, что газовое оружие практически не действует на людей, находящихся в сильном алкогольном опьянении, наркоманов и собак.

Правда на этот счет существует и альтернативное мнение – нужно просто правильно выбрать баллончик или патрон, посоветовавшись с продавцом магазина. Ведь ирританты бывают разные, и если одни рассчитаны на отпугивание собак, то другие оказывают весьма ощутимое воздействие на человека, в каком бы состоянии он не был. Кроме того, существуют и специальные вещества нервнопаралитического действия, но опять же использовать их закон категорически запрещает, а потому в обычном магазине их не купишь.

Также многие отмечают, что если сами газовые пистолеты и револьверы особых нареканий не вызывают, то патроны к ним довольно часто дают осечки. Тоже относится к боеприпасам в устройствах типа «Удар». Да и используемые в них БАМы действуют с некоторым запозданием – ведь поражающий эффект проявляется лишь когда составляющая их основу жидкость начнет испаряться. И чем ниже температура воздуха, тем дольше задержка. Да и сами БАМы столь разнообразны по силе воздействия (в зависимости от производителя), что выбрать именно тот, что не подведет в критической ситуации, довольно проблематично.

Поневоле напрашивается вывод, что газовый пистолет, как и «Удар» в реальной схватке малоэффективны и скорее служат не оружием самообороны, а лишь средством, придающим уверенности своему владельцу. Поэтому многие «форумчане» советуют не ограничиваться одним из этих средств самозащиты и дополнительно носить при себе несерьезный с виду, но хорошо зарекомендовавший себя газовый баллончик.

При этом следует помнить, что газовое оружие создано не для того, чтобы одержать победу над противником, а лишь дает возможность избежать схватки. А потому и применять его нужно с умом – не демонстрировать свою «крутизну» размахивая пистолетом, а пускать его в ход неожиданно, исподтишка. Заранее подготовив пути к бегству, и не надеясь, что первый же выстрел выведет нападающего из строя. Особенно если он не один. Лучше всего стрелять сразу несколько раз подряд или поливать из баллончика так, чтобы газовое облако образовало завесу между вами, осело на одежде недругов, и испаряясь не давало им продохнуть и раскрыть глаза. Только тогда у вас будет шанс оторваться от преследователей.

Пневматическое и другое оружие

Пневматические ружья и пистолеты, которые хотя и похожи на боевой прототип, продаются в магазинах без разрешения. Но продавцы «оружейников» честно предупреждают, что это оружие совершенно не предназначено для самообороны, и пригодно лишь для стрельбы по мишеням. Конечно, существуют и их более мощные аналоги, не уступающие по боевым качествам нарезной мелкокалиберной винтовке. Но в Казахстане подобное оружие находится под строжайшим запретом и владельцу такой «воздушки» недолго и в тюрьму угодить.

Если же говорить о легальной «пневматике», то составляющий его основу газовый баллон имеет свойство довольно быстро терять давление, а потому в критической ситуации применение такого пистолета способно вызвать у нападающего еще большую агрессию. Да и вид пистолета в руках гражданского человека вряд ли отпугнет преступников, прекрасно знающих, что даже травматического оружия, не говоря уж о боевом, иметь он не может. А значит, и бояться особо нечего.

В общем, польза от пневматического оружия чисто психологическая, но как ни странно именно оно пользуется большой популярностью. По словам продавцов «оружейников, чаще всего приобретают его молодые парни (продается оно с 18 лет), видимо желающие ощутить тяжесть пистолета в руках.

Что касается гладкоствольных и нарезных «огнестрелов», то ходить по улице с охотничьим ружьем никто не станет, да и закон этого не позволяет. Оно должно храниться в домашнем сейфе или перевозиться только в разобранном состоянии.

Не пригодны для самозащиты и различные ножи, кинжалы, арбалеты и другие виды холодного оружия, предназначенного для охоты или спорта. Даже если вы исключительно в целях самообороны проткнете нападающего зарегистрированным охотничьим ножом, то судить, скорее всего, будут не его, а вас.

О кустарных ножах, кастетах, раскладных дубинках и других орудиях смертоубийства, нелегально продающихся на базарах, говорить и вовсе не стоит. Применение подобных предметов даже в целях явной самозащиты – прямой путь в места не столь отдаленные.

К слову, в большинстве европейских стран такого понятия, как «холодное оружие» вообще не существует, так как считается, что если человек задумал убийство, то вряд ли пойдет искать меч, кортик или охотничий нож, а выберет для этого что-нибудь из подручных, но не менее эффективных средств.

У нас же согласно трактовке закона, холодным признается оружие, у которого средство непосредственного поражения цели приводится в действие с помощью мускульной силы человека. Оно может быть бытовым, охотничьим или боевым, и по каждому виду разработан обширный перечень критериев. Но на практике дать точное определение, относится тот или иной предмет к холодному оружию, могут лишь эксперты-криминалисты.

Однако полицейские, обнаружившие у человека, например, нож при личном досмотре, могут задержать его и передать изъятый у него предмет на экспертизу. При этом два разных эксперта могут дать различное заключение по одному и тому же ножу. И оба будут правы, так как законодательная база позволяет квалифицировать один и тот же предмет по-разному. А потому, если вы не хотите иметь проблем с законом, лучше вообще отказаться от ношения различных колюще-режущих и ударно-дробящих предметов.

В общем, получается, что все вышеперечисленные законные средства самозащиты мало помогут в реальной схватке с преступниками. А те, что способны вас защитить, находятся под строжайшим запретом. Но инстинкт самосохранения никто не отменял. А потому зачастую в случаях нападения в ход идут обычные камни, бутылки, а то и зубы. Правда нередко для обороняющихся это «выходит боком», и они из потерпевших переходят в категорию обвиняемых. Поэтому, оказавшись один на один с преступником, лучше всего надеяться на быстрые ноги. Однако и это может спасти далеко не всегда.

Владимир Демидов

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