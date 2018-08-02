На казахстанские банки наложено 42 штрафа за полгода – Нацбанк

Общая сумма штрафов за первое полугодие 2018 года составила 40 047 882 тенге.

Национальный Банк сообщил, что на постоянной основе осуществляет контроль над соблюдением финансовыми организациями требований, установленных законодательством, в том числе банковским, а также нормативными правовыми актами финрегулятора, передает Zakon.kz.

«По результатам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг и при выявлении нарушений, Национальным Банком Казахстана к финансовым организациям применяются ограниченные меры воздействия и санкции», - говорится в сообщении.

Так в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг за первое полугодие 2018 года Нацбанком Казахстана применено 160 ограниченных мер воздействия, в том числе:

- 47 санкций в виде наложения и взыскания штрафов;

- 113 ограниченных мер воздействия, в том числе 102 письменных предписания и 11 письменных предупреждений.

В разрезе финансового сектора: банки второго уровня – 129 (42 штрафа, 78 письменных предписания, 9 письменных предупреждений); микрофинансовые организации - 20 (5 штрафов, 14 письменных предписания, 1 письменное предупреждение); страховые компании – 4 письменных предписания; коллекторские агентства - 7 (6 письменных предписания, 1 письменное предупреждение).

Сумма штрафов за первое полугодие 2018 года составила 40 047 882 тенге.

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